李强：新一届中国政府非常愿意同新加坡深化现代化建设实践探索与交流

李显龙总理今天（4月1日）上午在北京人民大会堂与中国总理李强举行会谈。

李总理是应李强的邀请，从3月27日起至4月1日，对中国展开正式访问。李总理2018年访问中国时，曾在上海与时任中共上海市委书记李强会面。

李总理在两人会谈的开场白中，祝贺李强当选中国总理，以及中国成功召开两会（全国人大、政协会议）。他提到，自己在2018年访问上海时与李强见面，当时曾有过很好的讨论，谈了很多新加坡和上海能够合作的事项，这些合作后来也在李强任职上海市委书记期间和之后都有所跟进。

李总理接着说，他在两天前与李强在海南博鳌共进午餐，两人有非常热情的谈话。

李总理介绍了他这次访华期间的行程。他说，通过这次访问，他了解了上一回访华以来，中国发生的变化。李总理上一次访华是在疫情前的2019年。

李总理说：“我很高兴有机会再和老朋友叙旧，见担任新职务的老朋友，也结识新的朋友，并带领新中关系更进一步。”

李总理向李强介绍了在苏州、天津和重庆的三个新中政府间合作项目，并肯定三个项目都发展得“非常好”。他说，新中有很广泛的合作，也有很强的基础让双边关系更上层楼。

李强则在开场白中说，他想起2018年李总理也是在参加博鳌亚洲论坛后访问中国其他省市，两人在上海见面，“那天我们谈得特别充分”。

李强忆述，他印象特别深刻的是，李总理当时谈到他对现代城市治理的看法，也探讨了产业定位问题。

李强说，上海与新加坡有比较强的相似性，都是金融中心、贸易中心、航运中心、科创中心等等，“那天我印象特别深，你对民生工作特别关心，讲了很多怎么样为老百姓办实事，也特别提到文化的多样性、怎么包容的问题。到现在你的很多观点，我还是记忆犹新。”

李强并形容李总理是“中国人民很熟悉的老朋友”，并且是他担任中国总理后首批接待的外国领导人之一，彼此对双方的关系都高度重视，也为两国关系亲密友好感到欣慰。

李强介绍了中共二十大和中国两会。他说，他在出任中国总理后对外界明确表示，新一届政府主要工作就是落实好中共中央的决策部署，把二十大擘画的宏伟蓝图变成施工图，与全国人民一道，一步一个脚印地把宏伟蓝图变成美好的现实美景，“我们非常明确地，对外做了这些宣示。”

李强并总结，新加坡在中国改革开放初期就深度参与中国现代化建设，新一届中国政府非常愿意同新加坡深化现代化建设的实践探索和交流，推动中新关系务实合作水平再攀新高峰，为两国人民带来更多福祉，也为地区、为全球的和平稳定和繁荣发展做出两国特殊的贡献。