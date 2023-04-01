勿洛淡滨尼率先使用24小时可发声交通灯 助视障者安全出行

勿洛和淡滨尼市镇的特定行人过道今年中起将率先使用可全天候启动声响的交通灯，方便视障者安全出行。

接下来至2025年，另八个市镇包括宏茂桥、红山、蔡厝港、裕廊西、盛港、大巴窑、兀兰和义顺将陆续启用这类交通灯。

文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆星期六（4月1日）在一场新加坡携手前进（Forward Singapore）系列对话会上，透露2030年加强残障服务总蓝图的进展。总蓝图的其中一项计划是在10个市镇的325个行人过道安装可启动声响的交通灯。

蔡瑞隆为对话会开场致辞时说，筹备工作已开始，当局将从6月起在勿洛和淡滨尼市镇启用这类交通灯，之后分阶段在其余市镇推行。政府致力于为残障人士打造一个包容的社会环境，改进后的设施将协助他们更独立地外出工作或活动。

根据去年10月的国会答复，全岛的行人过道交通灯约两成有发声功能，引导视障人士，但只在上午7时至晚上9时会启动功能。接下来，当部分交通灯功能改进后，视障人士在晚上9时过后，也可利用残障人士车资卡启动声响功能，更安全地过马路。

星期六举行的对话会面向残障人士，与会者讨论如何在就业与生活起居等方面支持特需群体。

去年公布的2030年加强残障服务总蓝图，提出围绕加强终身学习、协助体障者独立生活，以及为体障者打造一个包容的环境这三大方面的建议。政府将陆续落实建议，早前也宣布会在淡滨尼西民众俱乐部设立首个包容残障服务中心，为特需人士主办课程和活动，并为看护者提供喘息看护服务。