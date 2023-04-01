新加坡与中国发表《关于建立全方位高质量的前瞻性伙伴关系的联合声明》

新加坡总理李显龙对中国进行正式访问之际，新中两国今天（4月1日）发表联合声明，确定将两国关系升级“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”，并加强在贸易和投资、绿色和数字经济等领域的全面创新合作。

根据新加坡发出的《联合声明》，两国一致同意新中关系不断加强，两国始终从长远角度和战略高度规划和推动中新互利关系发展。

《联合声明》回顾，新中两国在2015年中国国家主席习近平对新加坡进行国事访问期间，建立了与时俱进的全方位合作伙伴关系。在这一关系定位指引下，双边关系发展良好，契合两国独特优势和发展优先事项。两国在广泛领域建立起务实多元合作，共同把握新兴领域新机遇。

双方一致同意将新中关系提升为全方位高质量的前瞻性伙伴关系，反映两国为双边关系明确战略方向、规划未来双边关系发展的意愿。

新加坡重申支持中方推动高质量发展，欢迎中方继续深化改革开放。中国肯定新加坡长期参与中国现代化建设进程，为双边合作奠定坚实基础，表示支持新加坡的持续发展与繁荣。

新中双方也回顾了两国在“一带一路”倡议下的合作成果，将以今年倡议提出10周年为重要契机，持续扩大和深化高质量合作，造福两国和地区人民。

双方欢迎根据2018年签署的《关于升级<自由贸易协定>的议定书》启动的新中自贸协定升级后续谈判实质性完成。这契合两国致力于推进高标准、高质量合作，将为两国提供更多亲商、自由和透明的政策，提升贸易和投资市场准入。两国期待在今年内尽快完成相关议定书签署。

基于双边合作的高质量和前瞻性，双方期待加强新中两国在贸易和投资、绿色和数字经济、粮食安全、金融、航空以及人文交流等领域的全面创新合作，特别是在数字化转型等新领域协同增效，着眼未来发展挖掘新增长机遇。双方将充分利用既有的年度性中新双边合作联委会（JCBC）以及八个地方经贸理事会等政府间机制，拓展新的合作领域。

双方重申，将在中国—亚细安全面战略伙伴关系框架下，继续加强中国与亚细安关系和合作。新加坡欢迎中方支持亚细安在不断演变的区域架构中保持中心地位。两国将共同努力，有效落实 《区域全面经济伙伴关系协定》 (RCEP)，推进中国亚细安自由贸易区3.0版建设，推动互利共赢的经济增长。

双方重申都坚持多边主义，维护《联合国宪章》宗旨和原则，坚持国际法，加强在联合国等多边机制中的密切沟通与合作。

中国与新加坡将继续共同努力，维护世界贸易组织体现的以规则为基础的多边贸易体制，维护开放包容的世界经济，确保全球供应链稳定畅通，共同应对全球性挑战，推动经济全球化朝着更开放、包容、平衡、普惠方向发展。