泰女拜月老 觅得狮城郎

月老显灵！泰国女子三度造访粤海清庙，祈求家庭顺遂和姻缘，两个月后竟成功遇上狮城“意中人”。

杨梓豪（28岁，学生）受访时说，妻子皮玛达（23岁，学生）于2022年5月边境开放后到狮城旅行两周，因听闻粤海清庙非常灵验，因此前去参观祈福。

“妻子第一次造访时，庙宇没开门，只能在外面祈福。之后，妻子不放弃，再度拜访庙宇，为自己和家人祈求顺遂和平安，结果一名有经济困难的亲戚忽然中彩票，让她觉得不可思议。”

离开新加坡前，皮玛达决定再一次到粤海清庙，并虔诚地拜了月老，希望天赐良缘。

结果回泰国两个月后，皮玛达就在一场朋友聚会上，遇见了当时在泰国攻读市场营销硕士学位的杨梓豪。

杨梓豪透露，对皮玛达一见钟情，前后约对方出来见面三次，表明了好感，三个月后正式交往，拍拖了半年，决定共结连理。

“起初女方对我没什么好感，双方彼此了解后，她觉得我可靠，才决定和我交往。”

用谷歌翻译“拍拖”

用谷歌翻译“拍拖”，夫妻克服语言障碍走到一起。

杨梓豪透露，他们交往初期，语言并不通。

“妻子只会泰语，用英文表达有些吃力，双方沟通需要用谷歌翻译软件。尽管如此，我在泰国求学时有上泰语课，有一定的基础，还是能和对方进行基本沟通。目前，我积极学泰语，她则积极学英语，以便克服语言障碍。”