李显龙总理：新中合作要在十年后继续对双方发挥价值

李显龙总理指出，新加坡和中国的国情不断改变，每年都会有新情况和新可能性，两国的合作要为未来做准备，在五年、十年后继续对双方提供价值。

新加坡和中国星期五宣布，将新中关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。正在中国访问的李总理星期六（4月1日）接受随行的新加坡媒体采访，解释升级两国关系的原因，以及他对新中关系新定义的看法。

他说：“因为世界在变，经济在变，我们的利益也在调整，你需要做更多。”

李总理以新中自由贸易协定为例说，新加坡与中国的合作必须与时俱进并继续体现价值。

他指出，新中自贸协定升级后续谈判已实质性完成，扩大自贸协定涵盖的范围，会给新加坡商人带来更多机会，提升他们的竞争力，也有望为中国人提供更多到新加坡发展和做生意的机会。

他又举例说，中国正在探索数字人民币，在尝试发展债券市场，新中也在讨论这些是否能延伸到新加坡，比如从新加坡交易中国债券。

李总理说：“当我们关系良好时，你得继续努力。它不会自动保持良好的状态。你得让它变得越来越好，我们不会满足于现状。”

李总理也解释“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”说，新中关系之前的定义就有“全方位”，这反映两国合作涵盖许多不同领域。

中国近年来提倡高质量发展，新加坡也在设法提升生产力，推动高质量的经济活动和高素质的合作。李总理说，新中关系新定义中的“高质量”包含绿色经济、数码科技，以及产业链、食品供应链、疫情防控等新领域的合作。

他解释，“高质量”伙伴不是简单的彼此交换而已，而是“我有构想，你也有构想，我们共同创造一个新的、更有效、更有创意的构想”。

至于新定义中的“前瞻性”，李总理指出，世界不断改变，中国和新加坡的国情也不断改变，因此双方的合作关系绝不能停留在过去，而是要为未来做准备，让两国的合作在五年后、十年后依然对双方有相当的价值。

新中之间的航空服务目前只恢复到疫情前的40％；中国从3月15日起恢复新加坡等59个国家免签入境海南的政策，但疫情期间暂停的新加坡游客入境中国15天免签的政策仍未恢复。

李总理说，两国正在恢复航空服务，让航空互联互通恢复到疫情前水平，新加坡也在与中国商量，希望能加速推进，增加人员流动。

他说，人员流动受限，一方面是航班不够；另一方面也是因为中国还未完全取消对入境游客的签证限制。李总理透露，他在与中国总理李强会面时也提到这一点，李强表示会研究这个问题。

李强星期六在北京人民大会堂为李总理举行欢迎仪式和午宴，两人也进行了会谈。

根据我国外交部文告，两人重申了新加坡和中国牢固的合作和长久的联系，并乐见两国把双边关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。

新中两国星期六也发表联合声明，确定升级两国关系并加强在贸易和投资、绿色和数字经济等领域的全面创新合作。