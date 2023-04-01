李显龙：让亚细安国家有空间维护自身利益 将有利中国经贸关系发展

中国越是可能处理好对待亚细安国家的方式，让他们有空间确保自身利益受到公平的尊重和维护，亚细安就越可能推进与中国的贸易和投资。

李总理星期六（4月1日）结束访华行程前接受随行的新加坡媒体采访。他在谈到中国与亚细安的关系时说，亚细安国家希望与中国和美国都保持良好的关系，中国也希望与亚细安国家保持良好关系。

他说，要让亚细安国家更自在地同中国建立良好的关系，中国能做的还有相当多。

他解释，贸易与投资关系是亚细安与中国整体关系的一部分，双方的整体关系包括安全、南中国海以及其他时不时会出现的各种问题。

“如何处理这些问题，决定了经济合作的大气候。”

李总理认为，所有亚细安国家的体量都远小于中国，中国越是可能创造、处理好对待亚细安国家的方式，给他们空间，让他们的利益得到公平的尊重和保护，亚细安国家就越容易进一步促进与中国的投资和贸易，让双方的经济关系更繁荣。

李总理说，与他交谈的人在原则上都同意这些，但实践中还是得看具体的事情，当遇到需要讨价还价时，谈判者就得作出努力。

他说：“但我想这样的心态，或许能让各国能在一个动荡的世界中取舍，保持工作关系、互信和共处，因为无论我们乐意与否，我们都是很长时间的邻居和伙伴。”

李总理也希望，中美关系的紧张和困境不会影响两国与亚细安的关系，希望中国和美国是根据与亚细安发展关系本身所带来的利益，而与亚细安发展关系，“是因为我们高效，能增值，而不是因为他们要我们站在他们的（其中）一边，而不是另外一边”。

谈到中美关系，李总理也说，中美去年的商品贸易仍创下7000亿美元（9315亿新元）的历史新高，双方仍然要做生意、要接触，但竞技场不会像过去那么平坦或公平，而是会有不必要的障碍和隔阂，“这就是世界将会变成的样子。”

他希望，世界各国能继续在世贸组织框架下共同努力，意识到有必要考虑国家安全和保障供应链韧性，不能过度依赖任何一个特定的伙伴，但同时也制定一些基本规则。

李总理认为，确定新的规则、让新的框架稳定下来还需要一段时日，“这段时期，我们得系好安全带，咬紧牙关，努力奋斗”。