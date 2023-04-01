飞香港机票“买一送一”优惠 有旅行社已售出50%机票

本地多家旅行社即日起推出香港机票“买一送一”优惠活动，一对往返香港二至七天的机票价格低至674元，先到先得，市场反响热烈。

《联合早报》记者星期六（4月1日）中午走访牛车水珍珠大厦时观察发现，多家旅行社如中欧航旅、南和等陆续出现许多旅客询问有关香港自由行买一送一的往返机票。

曾兄弟旅行社市场通讯执行员陈诗恩告诉记者：“我们一共有303对机票等待大家抢购，先到先得，售完为止。”

贵宾旅运业务发展经理谢稽奎受访时说，旅行社将在4月1日至30日发售200张“买一送一”的香港机票，公司预计机票很快就会被抢购一空。

此次“买一送一”的香港机票均由香港国泰航空公司发放，参与的旅行社包括中欧航旅、南和、曾兄弟、贵宾旅运、大通旅游等。

有意订购的旅客可在4月1日至11月30日之间，选择最少两天，最多七天的香港自由行机票，价格视淡旺季出发而定，介于一对674元至699元之间。机票价格含23公斤的托运行李，但一般不含机场税、旅游保险等额外支出。

中欧副总经理郑德贤说，为了应对第一天有可能出现的人流，工作人员提前在旅行社门口放了更多座位，也增派人手向排队询问机票的顾客发号码牌，维持现场秩序，避免拥堵。

大通旅游市场经理卓琼华指出，约有50%去香港的“买一送一”机票已在第一天内售出，旅客下单热情高，整体市场反响不错。