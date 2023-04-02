新长途巴士站开始运营 业者特地派车到各地点接送

新长途巴士站自星期六（4月1日）起，在麦波申君超广场开始运营，有业者为了让乘客熟悉新地点，特地派巴士前往不同地点接乘客到麦波申君超广场，再出发前往马来西亚。

星期天（4月2日）早上《联合早报》记者走访大成地铁站附近的君超广场（Grantral Mall@MacPherson）时发现，目前只有星运旅游在广场营业。

星期天早上9时许，君超广场后面的卸货区第二天迎来一批二三十人的乘客。这些乘客说，星运旅游派了一辆巴士到黄金坊，以接送他们到君超广场换巴士。

乘客林承勲（31岁，工程师）星期天和太太去吉隆坡玩。星运旅游之前已经通知他们会在君超广场换巴士，但他误以为君超广场在金文泰而没多加理会。在金文泰的Grantral Mall@Clementi也属于同一家发展商。

他后来发现，新的上车点就在自己的住家附近后，感到很高兴。他认为，黄金坊离地铁太远，不太适合乘客上下车。他以后都会选择在君超广场上车。

从大成地铁站步行到君超广场需要大约五分钟，上车地点旁边还有洗手间，广场内也有食阁让顾客吃东西，相当方便。

星运旅游董事叶础辉透露，接送乘客换车服务是一个过渡期安排，主要为了让顾客熟悉新的长途巴士车站，避免流失顾客，以免他们担心地点不方便而选择别家快车服务。

此外，一旦其他长途巴士公司Super Nice快车（前“草原旅游快车”’）、利南快车（Sri Maju）以及The One Travel & Tours快车搬到君超广场营业后，接送乘客换车服务便会取消，而君超广场将取代黄金坊的上下车站点。