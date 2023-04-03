星期一开盘可关注的股票

通胀降温以及银行系统的动荡，让投资者纷纷押注加息已到顶点、美国联邦储备局即将转向。投资情绪好转促使美国股市上星期五（3月31日）集体收高。纳斯达克指数闭市上扬1.74％，标准普尔500指数和道琼斯工商指数分别上涨1.44％和1.26％。

由于市场对银行业陷入困境的担忧有所缓解，亚太股市在3月最后一个交易日也全面上扬。海峡时报指数星期五闭市微升0.05%或1.72点，报3258.90点。这与亚太其他市场的涨幅相比略显逊色，上海和深圳股市分别攀高0.36%和0.78%；香港起0.45%。东京和首尔的升幅接近1%，而悉尼股市的涨幅则达0.83%。

以下是星期一（4月3日）可关注的股票：

1. 新航工程（SIA Engineering）闭市后宣布与酷航（Scoot）签署全面服务协议。新协议今年4月1日生效，为期两年，附有延长一年的选择。如果以三年来算，劳动收入（labour revenue）将达1亿2080万元。这项交易预计不会对截至2024年3月底财年的每股净有形资产值或是每股盈利有任何重大影响。

2. 停牌中的造船公司南昌（Nam Cheong）宣布，继去年11月3日申请延迟提交复牌的计划之后，星期五再向新加坡交易所提交延迟复牌交易计划，延迟一个月至今年4月30日。

3. 中国电动车制造商蔚来（NIO）宣布公司在3月交付了1万零378辆汽车，今年前三个月共交付3万1041辆汽车，同比增长20.5%。另外，蔚来还计划今年在中国安装1000个换电站。

4. 中国矿业国际（China Mining International）公布截至去年底的业绩显示，公司去年盈利约758万元人民币，每股盈利为2.19分，营收约6038万元人民币。