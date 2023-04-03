本地股市星期一早盘上扬0.64％

关键通胀数据回落，提振了市场对激进加息政策将结束的希望。华尔街股市上星期五（3月31日）集体收高，本地股市星期一（4月3日）早上开市时也上扬。

新加坡海峡时报指数中午12时上扬20.86点或0.64％，报3279.76点。早盘交易量达10亿5000万股，交易值7亿2429万元，上升股326只，下跌股 204只。

亚太其他股市方面，深圳股市领涨，涨幅为1.16％，香港和首尔股市则下跌，分别滑落0.63％和0.18％。

海指成份股星期一升多跌少，下跌仅五只，一只持平，24只上升。

上升幅度最显著的是云顶新加坡（Genting Singapore），上涨4.46%至1.17元；泰国酿酒（Thai Beverage）起3.18%至0.65元；丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）上扬2.34%至1.75元。

下跌幅度较大的是DFI零售集团（DFIRG），下跌1.65%，报2.98美元；大华银行（UOB）跌0.67%，报29.56元；新交所（SGX）下滑0.64%，报9.34元。

石油输出国组织和其他产油国（OPEC+，简称油盟+）星期日（4月2日）公布，将石油日产量削减逾100万桶的决定令市场大为震动，此前市场一直预期通胀压力将在近期见顶。有分析师认为，在油盟+意外减产后，风险资产可能在4月开局不佳，而4月历来是全球股市表现强劲的一个月。

Lazard公司首席市场策略师罗纳德（Ronald Temple）指出：“油盟+减产的决定再次提醒我们，通胀压力并未结束。加上中国能源需求上涨的影响，通胀持续的危险也在升高。这使得即使经济出现放缓，央行放松货币政策的空间也受到限制。”

MBMG集团联合创始人保罗（Paul Gambles）说：“我们现在可能即将再次进入一个非常短期的下行阶段。我们已经被相当不负责任的政策引导了一年，这些政策所造成的损害现在开始逐步显现。”

接下来市场要关注的的焦点将落在即将在星期五（4月7日）公布的3月非农就业数据上，彭博社预计3月新增就业将达24万，失业率与2月持平，维持在3.6％。