史上最大批 卫科局起获总值逾220万元电子烟及配件

卫生科学局在万礼的一个仓库，起获本地迄今最大批的电子烟和相关配备，超过8万5000个，黑市价超过220万元，并一举切断其供应链。

根据新加坡警察部队和卫生科学局星期一（4月3日）发表的联合文告，警方在上星期二（3月28日）晚上接获报案，指三巴旺一带蒙特利连路（Montreal Link）第592座组屋的多层停车场内，有团伙正在进行电子烟非法交易。查案人员到场后，发现一名货车司机涉嫌将装有电子烟的包裹，分发给五名被指送货的人员。涉案的六人当场被警方扣押，他们的年龄介于22至27岁。

其中，27岁男司机和一名26岁男子因涉嫌鲁莽或疏忽行为，被警方逮捕。男司机也被指使用刑事暴力妨碍公务员执行任务，其余四人则协助警方调查。

卫科局根据线索，在3月29日到位于万礼的仓库进行监视，发现有不少跑腿到仓库取得电子烟。在随后的突击行动中，卫科局起获了超过8万5000个电子烟和相关配件，五名年龄介于20至33岁的跑腿当场被扣押，目前正协助当局调查。

这次的执法行动历时超过72小时，成功切断非法电子烟的供应链。这也是卫科局迄今查获的最大一批电子烟案件，远超2021年起获黑市价逾220万元的电子烟及其配件。

根据早前报道，卫科局在2021年10月11日的电子烟突击行动中，于文礼的一个仓库内起获了1万零57个电子烟、4万8822个烟弹及187个电子烟油。这些物品在黑市总值约226万元。

根据当局提供的照片和视频显示，仓库内的铁架子整齐地摆放着许多五颜六色的盒子，周围还堆放各类纸箱，相信都是电子烟和配件。里头还有一张桌子和电脑，疑似是办公区。

当局在位于万礼的仓库里起获超过黑市价值220万元的电子烟及其配件。（卫生科学局提供）

根据烟草法令，我国禁止进口、分销、销售烟草制品，包括水烟、无烟烟草、嚼烟、电子烟和其配件。

一旦罪成，初犯者可面对1万元罚款，六个月监禁或两者兼施；重犯者可面对2万元罚款，监禁12个月或两者兼施。

卫生科学局强调，购买、使用和拥有电子烟也都是被禁止的，有关在新加坡被禁的烟草产品信息可以到卫生科学局的网站浏览，更多有关电子烟危害的详细资料，可以在保健资讯网（HealthHub）查找。

公众若有任何关于非法进口、分销、销售电子烟的情报，可拨打卫生科学局香烟管制部门（Tobacco Regulation Branch）的热线66842036或66842037。