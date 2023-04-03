后港沟渠现白色浓稠液体 当局将采取执法行动

后港沟渠出现奶白色浓稠液体，居民担忧污染问题。公用事业局指，排放物含有油漆，将与国家环境局合作，对承包商采取适当的执法行动。

这起事件发生在上星期一（3月27日）上午约11时左右，地点是后港10巷附近的沟渠。

附近居民王亚聪（62岁，退休人士）告诉记者，他从家里窗户望下去，发现沟渠中有奶白色的液体在流淌，感觉异常。“一般都是沥黄的流水，也没有那么浓，所以连忙下去拍照。”

根据24秒的视频画面，沟渠两侧有白色液体流动，中间流水的颜色则较浅。

王亚聪也透露，之前看过类似情况，但之前天气干燥，因此只在沟渠底部留下白色痕迹。

“最近下午总下雨，会将白色液体冲走，但还是担心污染情况。”

他指出，沟渠连接到实龙岗，或是该区建筑工程的排放物。

公用事业局：水质未受影响

公用事业局受询时回应说，星期一接获消息，指沟渠出现白色液体，马上派人到场，源头追踪到位于实龙岗北1道的一个建筑工地。

当局解释，沟渠一般将雨水输送到榜鹅公园的双溪槟榔河（Sungei Pinang），然后再排入实龙岗蓄水池。

“我们已要求承包商清理，并清除沟渠出水口以及双溪槟榔河的所有白色排放物的痕迹。承包商已于上星期二（3月28日）完成清理工作。”

当局将收集到的样本送去实验室化验，化验结果发现，排放物含有建筑工地使用的油漆产品。“化验结果与当局线上监测的结果都显示，实龙岗蓄水池的水质没有受到影响。”

当局声明，公用事业局严肃对待新加坡水道的污染问题，并将与国家环境局合作，以对承包商采取适当的执法行动。

公众可以通过1800-2255-782联系当局，报告任何可疑的水道污染。