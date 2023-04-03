调查：近半公众认为公共场所更清洁 食肆和公厕清洁满意度下滑

将近一半的本地公众认为，我国的公共场所比一年前更加清洁。不过，他们对食肆卫生的满意度下滑，其中咖啡店表现最差，满意度滑落超过五个百分点。这些地方的公厕清洁满意度，则下滑八个百分点。

由新加坡管理大学社会学教授郑宝莲，以及新加坡政策研究所社会研究室主管兼首席研究员马修博士领导，并获永续发展与环境部资助的第五次“公共环境清洁满意度调查”在去年7月至10月进行，共有2020名本地居民参与。

星期一（4月3日）公布的调查结果显示，92％的受访公众对近期到访过的公共空间清洁度感到满意，与前一年持平。另外，约49％认为这些空间与一年前相比更清洁，46％则认为没有不同，只有5％认为比之前更脏。

整体而言，公众依旧对交通和休闲场所的清洁水平较满意，对食肆清洁度的满意度则下滑超过两个百分点至82.7％。其中，咖啡店和小贩中心的满意度分别只有76％和78％。

公厕方面，受访者的满意度下滑一个百分点至81％。咖啡店公厕表现最差，从2021年的61％下滑至53％；小贩中心的满意度则从68％下滑至63％。

调查也发现，自从政府强制规定小贩中心食客须归还托盘后，95％受访者会这么做，比前一年高出46％。93％支持政府的这项规定，另有84％认为应该由食客负责归还托盘，而不是依赖清洁工，比2021年的58％高出26个百分点。