星期二开盘值得关注股票

美国隔夜股市互有涨跌，道琼斯工商指数和标普500涨0.98％和0.37％，纳斯达克指数跌0.27％。

通货膨胀指数低于预期，提振市场投资者情绪。新加坡海峡时报指数星期一（4月3日）重回上扬趋势，闭市报3281.08点，涨22.18点或0.68％。

大部分亚洲股市星期二（4日）开盘下滑，澳大利亚和日本股市下跌0.10％左右，韩国股市横摆。

本地星期二可关注股票：

1. 新电信（Singtel）澳大利亚子公司Singtel Optus通过它的子公司Optus Finance，已经为1亿澳元的5年期固 定利率可持续发展挂钩债券（SLB）定价，每年票息为4.577％。如果没有达到规定的温室气体排放目标，从2025年10月12日开始，票息率每年递增0.25%。债券将于4月12日发行，并由Singtel Optus和特定子公司担保。

2. 旭飞（Sunrise Shares Holdings）执行董事兼主席黄兆辉（音译，Wong Siu Fai）因健康理由，辞去公司职务，他也是公司的控股股东。首席执行官梁勇东（音译，Liang Yong Dong）将暂代执行董事兼主席，直到公司找到适合的人接任。

3. 吉宝房地产信托（Keppel REIT）在澳大利亚的办公楼项目Blue & William已经收到竣工证明（Certificate of Practical Completion）。信托于2021年斥资约3亿4290万澳元（约3亿3710万新元）收购北悉尼一栋永久地契甲级办公楼，该办公楼项目Blue & William当时正在施工阶段。

4. 永茂控股（Yongmao）披露，子公司Eastime Engineering Limited （EEL）接到香港法院12张传票，要求公司在6月30日上庭，就一起塔式起重机（tower crane）意外事故面控。