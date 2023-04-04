港务集团货物方案单位与百运达国际合并

新加坡国际港务集团（PSA International）的货物方案业务单位（PSA Cargo Solutions）将与新收购的百运达国际货运代理公司（BDP International）合并。

合并后的公司将以“PSA BDP”为品牌，反映两家公司的互辅能力，在整体供应链提供更好的服务和方案。

新加坡国际港务集团星期一（4月3日）晚上发布消息指出，以港务集团在全球60多个深海、铁路和内陆码头，和百运达作为环球物流方案供应商的实力，PSA BDP将借助战略中枢港口和广泛的环球资产组合，在复杂的全球环境为运货商提供更敏捷及更多选择的服务。借助领先业界的数码化和数据能力，它将改进创新和可持续方案的供应，为整体供应链生态系统提供连通性。

港务集团早前已重组以拓展两类业务：港口业务和货物方案业务。PSA BDP品牌将代表港务集团的货物方案业务，提供全套供应链方案以满足货主不断变化和多方面的需要。

新加坡国际港务集团总裁陈聪敏说：“PSA BDP的启动标志着我们正在进行的转型旅程中的一个重要里程碑，象征我们决心进一步扩大全球网络，及为我们在世界各地的供应链客户和利益相关者提供服务。集团重组为两大类业务，加强我们对发展港口业务的持续承诺，同时加强我们在互辅货物解决方案领域的创新和提供未来解决方案的能力。”