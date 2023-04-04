梁文辉接任前进党秘书长

新加坡前进党新一届中委职务出炉，非选区议员梁文辉接替日前宣布不寻求连任的阮健平出任秘书长。另一名非选区议员潘群勤则接任副主席。

前进党星期二（4月4日）发文告说，新一届中委会在星期一（3日）召开首次会议，并同意增加两名中委，他们分别是曾在上届大选上阵先驱区的林志鸿和莫哈末道菲（Muhammad Taufik）。这使新中委人数从原有的12人，增加至14人。

陈清木医生继续担任党主席一职。他说，新一届中委会分别有九人连任和五名新面孔，这样的结合有很好的连续性，也有新想法来推动党继续发展。

梁文辉是前进党的第三位秘书长。他表示，期待在前任秘书长阮健平所奠定的良好基础下，带领党迈向下一届大选。

阮健平（73岁）因为受委为一家海外上市公司的执行主席，得频繁出国，因此没有寻求连任。

根据中委投票后选出的党领导层，潘群勤接替袁瑞川出任副主席。此外，第一助理秘书长是纳达拉杰（Nadarajah Loganathan），第二助理秘书长是洪永元医生，蔡翠娥和林志鸿分别担任财政和助理财政。