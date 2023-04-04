本地股市上午突破3300点 升至一个多月最高

银行股领涨，本地股市星期二（4月4日）上午高开高走，突破3300点，上升至一个多月的高点。

本地股市延续前两个交易日的涨势，星期二开盘涨13.65点或0.42％。截至星期二中午12时，海峡时报指数报3306.93点，涨了25.85点或0.79％。

超过三分之二海指股在上午走高，占指数权重四成的三只银行股涨了0.76％至1.28％。

和其他亚洲主要区域股市相比，本地股市上午表现一枝独秀。日本、韩国和上海股市上午涨大约0.20％至0.50％，香港股市下跌了0.65％。

资深股票经纪冯施钧接受《联合早报》采访时说，星展银行（DBS）和大华银行已经连续几天下跌。“目前是附股息（cum- dividend）交易，这两只股票都为一些想要‘捡便宜’的投资者，提供了良好估值和累积的机会。”

他也指出，油价飙升和美股期货走弱，拖累了其他亚洲股市上午的表现。“虽然油价上涨提振了一些主要能源公司的股价，却抑制了通货膨胀缓解的市场预期，造成市场震荡。”

本地个股消息，海指股皇胜酿酒（Emperador）宣布派发股息，每股0.29元菲律宾披索（约0.007新元）。

皇胜酿酒指出，这是公司在新加坡交易所完成第二上市后，首次派息。通过中央托收公司（CDP）持有皇胜酿酒股票的股东，将收到以新元计价的股息。

皇胜酿酒厂总裁许荣丰在文告中说，这次以新元派发股息是公司的另一个里程碑。公司股价上午涨了0.99％，中午休市报0.51元。

集永成（Chip Eng Seng）将从下星期二（4月11日）上午9时起，从新交所除牌。