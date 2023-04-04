去年因工伤丧命人数 从前年37人增至46人

本地去年因工伤丧命的人数从前年的37人增至46人，其中建筑业、运输与仓储业和制造业分别发生14、九和七起致命意外，是工伤人数最多的三个行业。

人力部和工作场所安全与卫生理事会星期二（4月4日）联合发表的2022年工作场所安全与卫生报告显示，去年的工伤死亡人数达46人，也就是每10万名雇员中有1.3人丧命，高于2021年的1.11人。工伤致命率自冠病疫情暴发后连续两年攀升，今年相比2019年疫前水平也有所增加。

严重意外也从前年的13起，增加超过一倍至27起。这类意外是由工作场所的结构或机械故障所引起。

不过，去年工伤事故的重伤率则有所改善，从前年每10万名雇员中有18.5人，略减至去年的17.3人。

报告也显示，去年通报的职业病工伤大幅增加，从前年的659起激增至1052起。

为进一步减少工伤意外，人力部早前宣布延长高度安全戒备期（Heightened Safety Period，简称HSP）三个月，至5月31日。实施高度安全戒备期后，致命率从每个月平均4.5人减少到2.5人。

人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈说，当局实施高度安全戒备期，虽然在建筑业初显成效，但制造业等领域的重伤事故仍没有改善。

他说：“我呼吁所有雇主和雇员保持警惕。只有通过大家的共同努力，我们才能继续朝向工作场所安全与卫生2028年的目标，即死亡率降到每10万人少于一人的水平。”