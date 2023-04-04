逾2000只飞禽顺利迁入新加坡飞禽公园新家

裕廊飞禽公园约75％的飞禽已安全入住万礼新家，搬迁工作预计4月底结束。

万态保育集团动物护理团队副总裁内维斯兽医博士（Luis Neves）日前接受媒体访问时说，集团2021年底开始筹划整个“大迁徙”，估计搬迁工作会耗时约16个星期。

“我们至今已经搬了超过2000只飞禽，目前进度良好，应该能在接下来几周搬完。”

饲养员抱起鲸头鹳（Shoebill）后，动物护理团队立刻上前检查，确保飞禽没有受伤，适合搬迁。（白艳琳摄）

裕廊飞禽公园今年1月关闭后，万态保育集团1月4日就开始搬迁园内多达400种类的约3500只飞禽，其中4％属濒临绝种禽类、8％濒危，10％为脆弱禽类。

位于万礼一带的万态野生动物世界的新加坡飞禽公园（Bird Paradise）距离裕廊飞禽公园约18.8公里，车程约22分钟。

内维斯说，飞禽的安全是首要考量。他们须探讨整个搬迁流程，如何把风险将至最低，以及搬迁秩序。“上下车其实最容易，最难的是要训练飞禽，确保过程顺畅，飞禽不用承受太大压力。”

为此，饲养员一年多前开始训练大型鸟舍的飞禽熟悉飞往“集中地”。这个“集中地”实际上是个鸟笼，里头有水和食物，饲养员有时会锁上笼子，有时会让它开着。飞禽熟悉这个环境后，要召集它们便事半功倍。

中型和小型飞禽会用宠物笼搬运，大型飞禽则会放入特别定制的箱子。

搬运大型飞禽的箱子都是特别定制，里面备有软垫和通风孔，避免飞禽在运输过程中撞伤。每个箱子只装一只大型飞禽。（白艳琳摄）

内维斯说，有些飞禽体积大，力道大，很容易弄伤自己。在这种情况下，更安全的做法是用网子快速地把飞禽套住，然后披上毛巾，手抱到箱子中。

搬迁过程未给飞禽注射任何镇定剂

内维斯强调，搬迁过程中，没有给飞禽注射任何镇定剂。“园区总会有动物因为生病需要送去医院……没有飞禽因为搬迁，导致健康出现负面影响。”

所有飞禽搬迁前也都完成了全面的健康检查，包括照X光，抽血了解它们的内脏功能等，确保没有异样。搬家当天，饲养员和动物护理团队也会在出发前做最后检查，确保飞禽的羽毛和身体情况良好。

内维斯指出，他们一般早上约7时开始搬运，最后一趟车最迟会在9时出发。一天最多搬运三趟，要是下大雨就会取消或晚点出发。“早上比较凉爽，晚一点就会升温，飞禽可能受到比较大的压力，这是我们要避免的。一早抵达，我们也有更多时间观察飞禽的状况。”

太阳锥尾鹦鹉（Sun Parakeet）和绯红金刚鹦鹉（Scarlet Macaw）抵达丰隆基金绯红湿地新家后，饲养员一打开笼门，一些先探个究竟再飞出笼子，一些立刻展翅高飞，在新家翱翔。（白艳琳摄）

“有时一次搬三四十只，有时六七十只，依照飞禽体积和种类而异。”

内维斯说，在决定搬迁秩序时，他们会先让适应能力比较强的飞禽先搬家。“这些鸟会成为导师，为之后搬入的飞禽做榜样，让它们知道哪里有食物，哪里可以筑巢。”