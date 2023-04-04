哄半小时不睡 女佣咬伤宝宝监半年

一岁多的女宝宝不愿睡觉，女佣怕耽误准备晚餐，竟狠心咬伤女宝宝手臂，星期二（4月4日）早上被判监半年。

被告是来自印度尼西亚的玛斯塔（32岁），她被控一项虐童罪。宝宝是双胞胎之一的女宝宝，仅一岁两个月大。

案情披露，被告从2021年开始为雇主工作，主要职务是照顾雇主的双胞胎女儿和做一些家务。

2022年5月26日傍晚5时左右，雇主离开家前去学前教育中心接长女回家，女佣在家照顾双胞胎女儿。

6时左右，被告尝试哄双胞胎睡觉，但过了半小时，宝宝仍没入睡。女佣因此感到烦躁，觉得宝宝耽误了她准备晚餐，于是在对方的左手臂上咬了一口。

雇主7时返家时，看到女佣在为双胞胎换尿片，接着就去煮晚餐，再喂孩子吃饭。

晚餐后，雇主准备让宝宝睡觉时，发现她的左手臂上有个咬痕，而且已经出现淤青。

宝宝随后被送往医院进行检查，被诊断左手臂上的咬痕长4公分，宽3.5公分，所幸没流血没伤口。

主控官星期二早上陈词时说，宝宝太年幼，没法表达自己，处于弱势，女佣则背叛了雇主给予的信任，出于烦躁而伤害了宝宝。虽然宝宝伤势不是很严重，但伤势到了隔天早上还很明显，要求法官判被告坐牢八到九个月。

法官考虑到女佣事后显示悔意，也及早认罪，判她坐牢半年。