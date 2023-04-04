巴士撞伤人车长不认罪 医生供证：过路少妇左脚截肢

转弯时撞倒33岁少妇，巴士车长不认罪，医生星期二（4月4日）供证指少妇伤势严重保不住左腿，两次动手术截肢，住院四个月。

这起车祸发生在2021年1月19日早上11时59分，地点在巴西立1通道与巴西立2通道的交界处。

被告陈培坤。（海峡时报）

被告陈培坤（61岁，译音）事发时是名巴士车长，他面对一项抵触公路交通法令的控状，指他从巴西立2通道右转驶入巴西立1通道的时候，撞倒一名正在过马路的33岁少妇，导致后者重伤。

控状指被告前方交通灯虽然显示绿色，但没有绿色右转箭头。

被告不认罪，案件星期二早上开审。控方传召一名负责为少妇复健的医生供证。

这名医生是樟宜综合医院的高级顾问医生，他在供证时说，少妇伤势严重，额头割伤，左脚皮肤撕脱（degloving），双腿以及脊椎骨折。

医生也说，院方医疗队伍在为少妇动手术时，尽量挽救她的左大腿，先在她左膝盖以下部位动截肢手术。不过他们后来发现她的左脚出现供血不足的状况，结果必须再次动手术，为少妇膝盖以上部位截肢。

庭上揭露，少妇从2021年1月19日住院至6月4日。

医生透露，少妇左脚需装上义肢，她除了身体终身残疾，也有精神创伤。

施工围栏＋货车经过 专家：或导致被告没看到少妇

闭路电视以及行车记录器画面显示，案发现场有施工用的围栏，少妇过马路时，刚好有一辆货车经过。

卫生科学局一名意外重组专家星期二早上供证，她根据安装在马路上以及巴士上的闭路电视画面，还有意外现场照以及绘图，去推断被告案发时是否看得见少妇，是否有障碍物遮挡被告视线。

根据专家推断，被告往前方路段看的时间约0.5至0.8秒，加上案发现场有施工用的围栏，而且少妇过马路时，刚好有一辆货车经过，这些因素有可能导致被告没注意到少妇。