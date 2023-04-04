兀兰关卡高架桥划双白线 防止插队导致交通拥堵

为了防止车辆随意变换车道插队，造成兀兰关卡高架桥交通拥堵，移民与关卡局近期在汽车道和电单车道间划出双白线，违规车主将面对罚款或记罚分的处分。

新加坡移民与关卡局星期二（4月4日）在脸书贴文说，有鉴于一些驾车人士违规使用电单车道，试图插队以尽速办理通关手续，加剧了关卡的交通拥堵、导致等候时间变长的情况，移民局日前与陆路交通管理局合作，在高架桥上划出双白线（Double White Lines），明显区分电单车道和汽车道。

移民局说，画上双白线后，若有车主违规驾驶变换车道，将面对150元罚款，并在罚分制下被记四个罚分。高架桥附近也安装了电眼，用于识别违反规则的汽车。

明天（4月5日）是清明节，紧接着是耶稣受难日（7日）的长周末，移民局预计陆路关卡将出现交通拥堵的情况，因此特别提醒驾驶人士遵守交通规则，并按照关卡人员的指示行事。