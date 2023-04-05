星期三开盘可关注股票

市场仍在消化石油输出国组织和其他产油国（OPEC+）减产的冲击，美国隔夜股市全面收低，三大指数下跌0.50％至0.60％。

美国制造业数据疲弱，投资者重燃对通货膨胀和经济衰退的担忧。亚太股市星期二（4月4日）全天表现震荡，本地股市却一枝独秀，新加坡海峡时报指数全天高开高走，闭市涨30.04点或0.92％，收报3311.12点。

亚洲股市星期三（5日）开盘互有涨跌，日本目前下滑了0.76％，韩国股市涨0.34％。

本地星期三可关注股票：

1. 海指股扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）发布2022年报，董事长兼集团首席执行官任乐天的薪酬共7万8229元，略低于上一个财年的8万零400元。他的酬劳仅有基本薪资一项。任乐天在年报献词中指出，集团评估了造船业的前景，扬子江决定将2023财年的订单目标提高50%，从最初的20亿美元（约26亿5000万新元）提高到30亿美元。

2. 创业公司（Venture Corp.）主席王玉强2022财年总酬劳约992万元，其中高达84％包括业绩奖金和非现金福利的变动薪酬。去年接任集团首席执行官的Lee Ghai Keen，总薪酬近196万元，变动薪酬占46％。

3. OEL控股（OEL Holdings）披露，公司已于4月4日与前董事王珏（音译，Wang Jue）达成全面和最终的和解。和解的条款和条件是私人和保密的，但公司和王珏已经同意将相互合作以解决某些问题。这项和解预计不会对公司的盈利和运营产生任何重大影响。

4. 凯德投资（CapitaLand Investment）全资子公司CLI Treasury已经为其发行的4亿2500万元、2030年到期的固定利率优先票据定价，每年票息率4.20%。票据预计将于下星期三（12日）发行，发行票据的净收益将用于CLI和发行人再融资、为投资提供资金以及一般企业用途。

5. 超讯电信（Telechoice International）连续三年出现税前亏损，截至星期二，公司六个月日均市值为4356万元。根据上市条例，公司如果连续三年出现税前亏损、六个月日均市值低于4000万元，可能被交易所列入观察名单。公司指出，一旦接到被列入观察名单的通知，将进行相关披露。