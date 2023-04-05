黄循财：实体图书馆可将人联系起来 在数码时代更显重要

在信息爆炸的数码时代，实体图书馆存在的必要，受到一些人的质疑。副总理兼财政部长黄循财指出，实体图书馆提供一个将人与人联系在一起的空间，在数码时代更显重要。

黄循财星期三（4月5日）为榜鹅区域图书馆主持开幕时说，数码时代瞬息万变，各种潮流趋势在社交媒体上来得快去得也快。不少人担心，人们的注意力越来越短暂，每个人都在追逐即时的满足与快感。

黄循财认为，这些担忧不是没有理由的。但他相信，无论是成人或孩童，追求的不只是社交媒体上的短暂互动和联系，人们要的是更丰富和有意义的互动体验。如今虽人手一机，但近年来，包括在新加坡，阅读书籍的人有增加的趋势。

“因此我们的文化机构也要与时并进，并不是模仿或加强追逐即时快感的文化，而是提供更多机会，让人们能获得更深入和丰富的体验。”

榜鹅区域图书馆首设商业咨询中心

坐落于榜鹅综合社区中心One Punggol的榜鹅区域图书馆共有五层楼，是目前最大的公共图书馆。第一和第二层楼是儿童阅读和学习空间，今年1月底已投入运作。新启用的第三至第五层楼设施，面向青少年和成年人。

榜鹅区域图书馆第一和第二层楼投入运作以来，访客人次与其他区域图书馆不相上下。这个图书馆也是本地首个设置商业咨询中心，为有志创业或想拓展业务者指点迷津的图书馆。

位于图书馆四楼，星期三投入运作的“Launch”商业咨询中心通过一对一咨询服务、工作坊、大师讲习班和交流活动，支持有意创业者迈开第一步，也让个体创业者（solopreneur）和自由业者掌握实用信息和提升技能，让业务更上一层楼。

四楼另一新亮点是新兴科技展示空间“ExperienceIT”，对象是成年人和年长者。这个空间设置数个演示屏，以深入浅出的游戏方式，讲解人工智能和机器学习科技的基本概念，以及介绍这些科技如何应用在日常生活。

此外，位于图书馆四楼的“Singaporium”，是国家图书馆管理局首次在图书馆内开辟的永久展览空间，呈现同新加坡历史与文化遗产有关的故事。

接下来两年，“Singaporium”空间以“榜鹅故事”（Punggol Stories）为展览主题。策展人展示历史资料，也收集了榜鹅老居民的回忆和故事，通过照片、视频以及多媒体互动演示屏，呈现榜鹅在不同时代的发展面貌。