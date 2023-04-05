本地股市早盘连续三个交易日攀高

经济衰退和银行业危机引发的市场忧虑仍未消退，亚洲股市依旧疲弱，本地股市维持一枝独秀。

本地股市星期三（4月5日）开盘一度横摆，接着迅速攀升，延续前两个交易日的涨势，早盘最高去到3331.66点。

截至中午12时休市，新加坡海峡时报指数报3327.01点，涨15.89点或0.48％。

其他亚洲区域股市互有涨跌。截至本地时间中午12时，日本股市下跌了1.48％、韩国股市涨0.40％，澳大利亚股市横摆。香港和上海股市因清明节，休市一天。

辉立nova分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）指出，亚洲股市普遍承压是因为市场充斥着许多不利的信息。

美国星期二（4日）发布的数据显示，职缺减至两年多来的最低水平，仅有990万个空缺，比市场预期的1040万个空缺少。加上星期一的数据也显示美国制造业活动正在放缓，加深了市场对经济衰退的担忧。

另外，摩根大通总裁戴蒙（Jamie Dimon）暗示，银行业的动荡远未结束，这些潜在的问题在未来好几年将造成更多市场动荡。

期货经纪公司OANDA北美市场高级分析师莫亚（Edward Moya）指出，看坏市场的投资者显然认为，基于估值和利率市场清楚地显示经济将面临衰退，导致最近的股市反弹无法持续。

期待股市反弹可持续的投资者却预期，美国联邦储备局将因为经济放缓而开始减息。莫亚说：“看坏的一方似乎具有更有力的论据，如果美联储在第三季开始减息，这意味着经济真的出了问题。”