称遭噪音困扰 阿叔恫言放火烧邻屋

58岁阿叔称楼上邻居五年来一直制造噪音影响他的睡眠，多次报警都没能解决问题，竟对警察放狠话，恫言若警方不能解决问题，他就放火烧了邻居的房子。

被告黄金顺（58岁，音译）星期二（4月4日）承认一项恶作剧和一项骚扰的罪行，判罚款1000元。

调查揭露，去年12月10日晚上11时31分，被告报警称楼上的邻居自下午就一直敲打地板。八分钟后，被告再次报警，说若警方不来，他就自己上楼理论。

两名值班警察随之来到被告位于武吉班让信佳路第633A座组屋的住家一探究竟。

被告称五年前入住该单位后，就常常听见楼上传来很大的声响，影响他的睡眠。他称曾跟邻居反馈，但对方却否认制造噪音。

虽然被告数次报警，也曾向市镇会反馈，但问题始终没有解决。被告恫言，若警察没能解决问题，就会上楼烧屋，警方立马警告他不可以乱来。

接着，两名警察上楼找被告的邻居，但无人应门，也没听见屋内有任何声音。两名警察回到被告的家，待了20分钟也同样没听见噪音。

警察告知被告他们的发现，被告却不满，说若警察没能帮他，他就纵火烧屋，跟邻居同归于尽。警察再次警告被告不要这么做。

正当警察要离开时，他们察觉被告正在将稀释剂（Thinner）和油漆倒入塑料容器中，便问他在做什么。他称要上楼烧邻居的房子，警察再次警告他，他则将容器收在家中。