本地研究员设计新方案 将结核病标准治疗时间缩短一半

本地研究员设计新的结核病治疗方案，把原本长达六个月的标准治疗时间缩短约一半，疗效却保持不变。

新加坡国立大学星期三（4月5日）发文告说，来自国大杨潞龄医学院、新加坡国立大学医院，以及新加坡临床研究所的研究团队在亚洲和非洲乌干达展开的结核病治疗研究发现，在首八周的治疗阶段采用更激烈的抗生素治疗，最终疗效和标准的半年治疗一样。

过去数十年，针对肺结核的全球标准治疗一向都是长达半年的药物治疗。研究报告指出，这个方案在临床试验中治愈超过95％的结核病患者，却在多个国家的治疗计划中表现不佳，尤其一些人难以坚持长期治疗，或者资源不足限制了给病患的支持。

目前的半年治疗方案为了避免少数人病症复发，却很有可能造成大多数病患接受了过度治疗。

研究团队是在2018年3月至2020年1月之间，于印度尼西亚、菲律宾、泰国、乌干达以及印度的18个地点，召集675名年龄介于18岁至65岁的肺结核病患参与研究。团队把研究对象随机分配到半年的标准治疗，或接受新结核病治疗方案（TRUNCATE）。

接受新结核病治疗方案的人当中，6.5％主要因不良结果而转换到标准的24周治疗；17％的病患则接受多一次的治疗（retreatment）。相比之下，接受标准治疗的病患当中，3.3％需要再次接受治疗。

领导研究的国大杨潞龄医学院教授帕顿（Nicholas Paton）认为，这个试验表明我们有可能不给每个人提供标准半年治疗的方案，因为不是每个人都需要这样长的治疗。

“我们可以通过两到三个月的激烈治疗，治愈大部分的病患，并在治疗结束后，继续让他们接受临床护理的观察。这样少数没有完全治愈，并需要更长治疗的病患就能被识别出，再次进行治疗。”