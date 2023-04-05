Kopitiam美食卡6月停用 已有40万人转用职总平价应用

Kopitiam旗下食肆的折扣卡将在6月30日停用，至今已有约40万名食客转用职总平价应用，其中七成把卡中储值转入平价应用的积分，总价值60万元。

职总平价星期三（4月5日）发文告说，集团进一步朝数码化迈进，目前每个月共有100万名用户使用网站和应用买菜和用餐。

职总平价早前宣布，Kopitiam旗下咖啡店、食阁和小贩中心推出多年的折扣卡将在6月30日停用，顾客必须下载平价应用才能在购买餐点时，继续有10％折扣。

3月1日起，折扣卡还有储值的食客可获得全额现金退款，或把储值转入他们的平价应用当成宏惠积分（Linkpoints）。

集团在指定的分行设立自助服务机，并安排超过80名数码伙伴到全岛15个人流量高的Kopitiam食阁，协助尤其是年长的食客办理。

根据文告，至今已有40万名食客改用应用，并把他们卡中的储值转成积分。这些食客至今已用积分支付超过60万元的餐食。仍持有折扣卡的食客可以使用储值至6月30日，但期间不能为折扣卡添值。

需要协助的食客可以在星期一至五中午12时至晚上8时，以及周末上午10时至晚上8时，到以下Kopitiam食阁：纳福城（NorthPoint City）、长堤坊（Causeway Point）、勘宝坊（Compass One）、Hougang One、山乐坊（Hillion Mall）、油池坊（Yew Tee Square）、怡丰城（VivoCity）、老巴刹（Lau Pa Sat）、Tampines One、淡滨尼广场（Tampines Mall）、巴耶利峇中心（Paya Lebar Quarter）、IMM商场、裕廊坊（Jurong Point）、V Hotel和狮城大厦（Plaza Singapura）。