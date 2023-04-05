王乙康：已有712家CHAS全科诊所加入健康SG

卫生部今年3月开始招募全科医生加入健康SG计划，至今1200家加入社保援助计划（CHAS）的全科诊所中，已有712家加入健康SG。

卫生部长王乙康星期三（4月5日）在脸书贴文透露上述数据。他指出，加入健康SG计划的全科诊所包括来自莱佛士医疗集团和康威医疗集团（Healthway）等主要医疗集团的诊所，以及Class PCN和 Frontier PCN等大型基层医疗护理网络计划（Primary Care Networks，简称PCN）的多数诊所。

王乙康说，卫生部积极支持全科诊所加入计划和担任新角色，包括拨款让诊所提升电脑系统、让诊所患复杂慢性疾病的病患能选择购买受津贴的综合诊疗所药物，以及为医生在健康SG计划下照料的居民每年支付服务费。

卫生部自去年11月起，通过实体和网络对话会收集全科医生的反馈。近日举行的对话会吸引了超过600名全科医生参与。卫生部在会上收集反馈，并对计划做出相应调整。

王乙康也代表卫生部感谢全科医生对健康SG计划的支持，并希望有更多医生在计划于今年7月推出之前加入。

卫生部早前宣布，40岁及以上慢性疾病患者若定期到全科诊所复诊，医生也加入了健康SG计划，可预先在5月报名参加健康SG。其他60岁及以上的公众则可从7月起，向家庭医生报名。