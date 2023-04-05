星期三海峡时报指数保住升势 闭市微升7.75点

美国2月的新职位空缺创两年来新低，交易员押宝在美联储即将停止调升利率，但投资者却为经济将陷入衰退表示担忧，对风险承担意志薄弱。星期三（4月5日）亚太股市涨跌互见，新加坡海峡时报指数横摆，闭市小升0.23%或7.75点，报3318.87点。

海指全天交易量达13亿6000万股， 交易总值11亿6000万元，上升股183只，下跌股185只。

辉立证券理财顾问何勇昇接受《联合早报》访问时说：“虽然图表显示本地股市正在复苏，但缺乏持续力度，可以从较低的交易量中看出来，许多投资者仍然在观望。”

海指成份股升多跌少，15只上扬，11只下跌，四只持平。

领涨的是泰国酿酒（Thai Beverage），涨2.31%至0.67元；华业集团（UOL）上升1.71%至7.13元；新加坡交易所（SGX）起1.59%至9.58元。

领跌的胜科工业（Sembcorp Industries）下滑1.37%至4.33元；皇胜酿酒（Emperador）下跌0.98%至0.505元；丰益国际（Wilmar）退低0.94%至4.23元。

新西兰中央银行出乎意料调高利率50个基点，比市场预期调升25个基点来得高，消息带给亚洲市场些许震荡；新西兰元也随之涨到两个月来的新高。

亚太主要股市方面，首尔股市上升0.59%；台湾和悉尼股市分别小升0.12%和0.04%。东京股市跌1.68%，跌幅最惨重。中国和香港股市因为清明节假期休市。