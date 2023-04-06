星期四开盘可关注股票

就业市场和经济前景不明朗，美国隔夜股市普遍疲弱。道琼斯工商指数小涨0.24％，标普500和纳斯达克指数跌0.25％和1.07％。

美国2月的新职位空缺创两年来新低，交易员押宝在美国联邦储备局即将停止加息，投资者却为经济可能陷入衰退感到担忧。星期三（4月5日）亚太股市涨跌互见，新加坡海峡时报指数连续第四个交易日收高，闭市微升0.23%或7.75点，报3318.87点。

亚太股市星期四（6日）早盘普遍疲弱，日本和韩国股市跌1%和0.5%，澳大利亚股市横摆。

本地星期四可关注股票：

1. 海指股凯德腾飞房产信托（CapitaLand Ascendas REIT）管理公司首席执行官郑伟良在2022财年年报献词中说，信托投资组合在2022年的估值基本保持不变，与前一年一样，217项资产的估值稳定维持在161亿元。英国/欧洲投资组合的估值下降，主要是数据中心。这些数据中心仅占投资组合一小部分，占总资产值164亿元的大约4.4%。

郑伟良也说，信托的策略仍然没有改变，将继续深化现有四个发达市场——新加坡、美国、澳大利亚和英国/欧洲。从中期来看，新加坡和海外投资组合的占比，估计也不会有太大变化。

信托仅披露郑伟良的薪酬介于125万元至150万元。信托将于4月28日下午3时，在新加坡泛太平洋酒店（Pan Pacific Singapore）召开常年股东大会。

2. JES国际（JES International）首席独立董事蔡颂杰（音译，Chua Siong Kiat）已经辞职。董事会的审计、薪酬和提名委员会的人数因而少于《公司治理守则》要求的至少三人。公司指出，将尽快找到适合的人选加入董事会。

3. 欧圣集团（Oceanus Group）回应新加坡交易所询问时说，董事会认为，公司有能力应付未来12个月的短期债务。集团的流动资产有1亿3070万元，这意味着截至去年12月31日的净运营资本为6770万元。截至去年12月31日，应收账款余额为7040万元，超过集团全部流动负债余额。集团也有信心能收回未来12个月的所有应收账款。

4. 目前停牌的荣南控股（Yongnam Holdings）将于4月14日上午10时30分召开全体大会，向债权人说明它的重组计划。债权人可在4月12日下午5时前，电邮Rf-yongnam@rsmsingapore.sg登记注册，公司也将通过电邮通知召开大会的地点。