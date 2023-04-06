协助业者违规搭建阁楼 两家公司接严厉警告

协助业者在工业大楼顶楼单位违规搭建阁楼，两家公司接市区重建局和新加坡建设局发出的严厉警告。

这起违规搭建事件发生在亚历山大路的The Alexcier工业大楼。八楼单位的业者姚俊源（51岁）3月28日承认两项抵触建筑管制法令（Building Control Act）和防火安全法（Fire Safety Act）的控状，另两项罪名交由法官下判时一并考虑，被判罚款5万元。

市区重建局和新加坡建设局回复《联合早报》询问时说，经过调查以及咨询总检查署后，当局对两家分别协助提供室内设计和装修的公司发出严厉警告。

为单位提供室内设计服务的公司是Communication Design International （CDI），而获聘搭建阁楼的则是Furnisteel Systems。

根据之前报道，事发单位的业主是房地产投资公司杰地（ZACD Investments），单位由杰地集团旗下的子公司ZACD Posh使用。案发时，姚俊源是杰地集团以及房地产咨询公司欣乐国际（SLP International）的董事和股东。

姚俊源觉得单位的天花板比其他楼层高，但没被充分利用。他之后以欣乐国际的名义协调建筑工作，聘请室内设计师和装修商，在没有获得新加坡建设局的批准下展开工程。

建筑工程于2009年竣工，面积约500平方米的阁楼被用作储藏室和办公室，储藏文件、电子器材和工具。2019年2月，有匿名人士向建设局和新加坡民防部队举报，调查人员随后上门检查，果然发现违例搭建的阁楼。由于姚俊源动工前没向民防部队提呈建筑的防火安全计划，因此罪加一等。

东窗事发后，建设局命令姚俊源拆除违规搭建的楼层，姚俊源按照指示进行，并自行支付了拆除费。