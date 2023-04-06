3月组屋转售价上扬0.5% 交易量达2287宗

整体组屋转售价涨幅持续放缓，3月的转售价上扬0.5%，交易量也增加23.7%，达2287宗。3月的百万组屋交易量增至39宗。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网SRX星期四（4月6日）发布的预估数据，三房式组屋的转售价下降0.3％，四房式组屋转售价上涨0.5%，五房式和公寓式组屋转售价均上扬1.3%。

3月的组屋转售交易量比前一个月多23.7%，达2287宗；同比增加23.7%。

3月共有39个百万组屋交易

以至少百万元价位转售的交易有39宗，占3月转售交易总量的1.7％，高于2月的24宗百万组屋交易。其中，大巴窑区有八宗、中央区有六宗、红山和女皇镇各有五宗。

3月成交价最高的是The Pinnacle@Duxton的一个五房式单位，以140万元转手。非成熟区的最高转售价组屋则是位于兀兰82街的公寓式组屋单位，以102万3000元转手。

房地产业资深分析师麦俊荣指出，组屋转售价预计今年达到高峰后趋于平稳，百万组屋交易量不会显著下滑。这主要是因为，若适合家庭居住的私人公寓单位价格继续攀升，想要购买公寓的组屋屋主难以负担得起。

“这些有超过100万元购屋预算，又无法进入私宅市场的买家，会转向购买高楼层、地点优越的组屋，推动百万组屋的需求。”