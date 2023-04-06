逾千座组屋将安装太阳能板 建屋局推出组屋电梯能源回收计划

阿裕尼-后港、义顺和盛港市镇的1075座组屋，以及全国104个公共建筑预计到了2026年第三季将装有太阳能板，提供113兆峰瓦的太阳能装机容量，相当于为2万8000个四房式组屋单位供电。

建屋发展局星期四（4月6日）宣布启动第八轮SolarNova租赁太阳能板批量招标项目，这是至今最大规模的SolarNova招标，所涵盖的包括上述三个市镇的1075座组屋、全岛55所学校，以及卫生部、国防部、建屋局、移民与关卡局等共10个政府机构的建筑与设施，包括邱德拔医院和关卡综合行动指挥中心等。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期四到康埔桦组屋屋顶视察太阳能板安装的情况。他受访时说，在SolarNova计划下，太阳能板所收集的能源可为组屋电梯、水泵及公共空间的电灯等设施供电，多余的能源可输送回电源网。

加上最新公布的项目，建屋局已承诺提供440兆峰瓦的太阳能装机容量，相当于为11万个四房式组屋单位供电。本地共有约1万座组屋，目前已有约3300座组屋安装了太阳能板，公共区域的平均净能源消耗为零。

本轮招标活动将于6月4日截止，合约会在今年第四季颁发。这批太阳能板安装工程预计在2026年第三季完工。

善用电梯升降时产生的能量 减少组屋能源消耗

建屋局也将在可行的情况下，为现有组屋安装电梯能源回收系统。（谢智扬摄）

为进一步减少组屋区的能源消耗，建屋局也宣布，在可行的情况下，为现有组屋安装电梯能源回收系统（Elevator Energy Regeneration System），把电梯升降时产生的能量用在电梯内的照明、通风和电梯显示屏幕等。

新系统预计能节省平均20％的电梯用电量。建屋局将在明年开始安装新系统。