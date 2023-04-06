趁长周末前先套利 本地股市上午跌17点

经济衰退风险上升，投资者趁复活节长周末前套利离场，大部分亚太股市走低，本地股市跌超过17点。

本地股市星期四（4月6日）开盘跌7.53点或0.23％，跌幅一度扩大至0.75％，致使新加坡海峡时报指数滑落至3300点以下。

截至中午12时休市，海峡时报指数报3301.59点，下跌17.28点或0.52％。上午的跌势估计将终结海指连续四个交易日的涨势。

大部分亚太股市也走低，日本股市跌1.2％、韩国跌0.9％，上海和香港股市横摆。

IG市场分析师斯卡莫（Tony Sycamore）说：“最近美国发布的经济数据不佳，市场再度对于经济放缓感到担忧，刺激投资者抛售风险较高的资产，转向更安全的资产，包括国债和美元。”

斯卡莫认为，投资者也有可能趁复活节长周末到来之前，先采取避险，导致股市震荡。

在本地股市，大部分海指股星期四上午都走低，多只房地产投资信托跌超过1％，包括凯德综合商业信托（CICT）、丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）、丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）以及丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）。

新电信联号公司印尼流动电信 整合母公司固网宽带业务

个股消息，新电信（Singtel）持股35％的印尼流动电信公司（Telkomsel）已经与母公司印尼电信（Telkom Indonesia）签订了一份有条件分拆协议，整合固网宽带业务IndiHome。

印尼流动电信将发行新股，总值约58.3万亿印尼盾（约51亿新元）。整合一旦完成，新电信在印尼流动电信的实际股权将从35％减少到29.6％。

与此同时，新电信通过全资子公司Singapore Telecom Mobile（STM），与印尼流动电信和印尼电信达成协议，在完成整合后，以2.7万亿印尼盾认购印尼流动电信的新股。新电信在印尼流动电信的有效持股将增加0.5个百分点至30.1％。

新电信预计，这项整合以及STM的认购，将在短期内增进集团盈利。截至中午休市，新电信报2.51元，跌0.4％。