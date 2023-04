超过四成受访看护者有患抑郁症风险

本地一项调查发现,超过四成的受访看护者有患上抑郁症的风险,而护理费上涨也跟看护者得抑郁症的风险成10倍的正比。

参与调查的看护者当中,九成觉得护理费有所增加;每五人中,就有四人担心无法负担护理费。

调查由卓越慈怀研究与教育中心(Palliative Care Centre for Excellence in Research and Education,简称PaIC)委托第三方展开,从去年10月至今年1月,访问了200名看护者。

这些看护者都是托福园居家护理病患的家属,平均年龄为55岁。近半数看护者还同时担任全职工,平均每天须花约七小时照顾亲人,看护责任平均持续了六年。

近250人参与托福园星期四(4月6日)在富丽华河畔大酒店主办的首个研讨会。(李冠卫摄)

配合临终慈怀机构托福园(Dover Park Hospice)成立30周年,托福园星期四(4月6日)在富丽华河畔大酒店主办首个研讨会,聚集从业者、学术界、政策制定者、看护者,以及来自医疗社区的服务业者,一同分享照顾患有重症者的看法。近250人参与了研讨会,托福园医疗总监许荣焕医生在会上透露了上述调查结果。

受访看护者最想要的支持都与经济援助有关

调查显示,参与调查的看护者选出最想要的首三种支持,都与经济援助有关。许荣焕建议,可优先考虑通过经济举措,帮忙看护者支付病患的必需品和医疗需求开销。

有九成的人希望获得更多居家保健与社会护理服务的经济援助与津贴;87%希望居家护理的家庭看护者,可获更多经济奖励;82%希望有更多保健储蓄存款或技能创前程培训补助,可用于看护课程或服务;82%则觉得家庭看护者应获得医疗津贴来管理自己的健康状况。

有超过六成的受访者也觉得自己掌握的看护知识不足,因此希望能接触并获得多种负担得起的看护培训,包括使用更多科技来获得医疗和社会护理服务。

卫生部医药服务总监麦锡威教授致辞时强调,支持看护者不只是赋予他们技能和培训,也包括帮助他们平衡多种角色、有时间休息和照顾自己,以及应付护理费。

“为了能更好地支持这些看护者,我们不仅要慈怀护理机构和卫生部加入其中,也需要其他社区护理业者和社会的参与。”