电单车与U转德士相撞 20岁服役员昏迷送院

裕廊西发生严重车祸，疑直驶的电单车撞上正在U转的德士，20岁骑士鼻孔流血，脚踝和脚板裂开见骨，昏迷送院。35岁德士司机当场上铐被捕。

这起事故发生在星期四（4月6日）清晨5时许，地点在裕廊西1道朝往裕廊东1道方向，靠近第425座组屋停车场出口前的路段。

《新明日报》记者星期四早上接获通报后赶往现场时，可看到数名警员在场维持秩序，工作人员已经在清理现场，拖车也准备把德士拖走。

当时人在现场附近的蔡南城（68岁，德士司机）指出，事发前他正在车上休息，突然听到不远处传来一声巨响，于是连忙下车查看。

“当时我看到一名电单车骑士倒在地上，鼻孔流血，脚踝和脚板裂开并已见骨。”

居民雅蒂（47岁，家庭主妇）则透露，她当时准备封斋，当听到声响并查看时，才惊悉发生车祸。

“我看到电单车的送餐包和其他物品散落在地上，而德士的部分零件也掉落在地上。”

警方受询时指出，警方于星期四凌晨5时15分接获投报，一名20岁的男电单车骑士在昏迷的情况下送院，35岁的德士司机因疏忽驾驶导致他人受伤而被逮捕，调查仍在进行中。

康福德高：愿提供援助

康福德高企业有限公司集团品牌及联络总监陈爱玲回复《新明日报》询问时指出，该公司已经知晓此事故，并正尝试与电单车骑士联系以提供援助。此外，若有需要，公司也会协助警方的调查工作。