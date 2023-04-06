印度煎饼店失火 员工脸灼伤起泡泛红

疑火炉起火波及抽油烟机，武吉巴督印度煎饼店发生火患，一名员工尝试关上煤气开关时灼伤脸部，送院治疗。

这起火患发生在星期四（4月6日）上午8时许，地点在武吉巴督中心第632座的印度煎饼店。

根据热心读者郑女士（42岁，家庭主妇）提供的视频，店铺冒出滚滚浓烟，多名警员和民防人员到场协助。

《新明日报》记者走访现场时，观察到厨房烧至焦黑，店的后方有很多融化的塑料篮子，厨房装置灭火器的玻璃有砸碎的痕迹，现场的其中一条车道被封锁，火势已扑灭。

店主赛益（50岁）受访时说，当时他人不在现场，店里有约两名顾客和三名员工，员工和他说火是从煤气炉开始烧起，其中一名员工在灭火过程中，尝试关煤气开关时烫伤。“一天的营业额是约3000元，估计我的店五天后才能恢复营业，生意将大受影响。”

目击者许先生（74岁）透露，他当时在附近的咖啡店喝茶，突然看到旁边的印度煎饼店冒出浓烟，接着目睹一名男子被送上救护车。

新加坡民防部队受询时证实接获通报，火患源自底楼单位厨房里的物品。抵达现场后，民防人员用一支水枪和两个压缩空气泡沫背包将火势扑灭，三人在民防部队抵达现场前已自行疏散。

根据医护人员现场评估，一名男子脸部灼伤起泡泛红，他被送往新加坡中央医院，火患原因仍在调查中。