警24小时内突击八家手机店 14人涉盗用资料注册售卖电话卡助查

涉未经授权就使用他人资料注册电话卡，然后把电话卡卖给想要匿名使用的客户，间接助长非法活动，警方展开24小时全岛执法行动，突击八间手机店，共有14人因涉案正协助警方调查。

新加坡警察部队星期四（4月6日）发文告说，商业事务局（CAD）的查案人员3月30日至31日之间，突击位于大巴窑、兀兰和大士等地点的八间手机店。

三名年龄介于24岁至31岁的男子，涉使用顾客资料非法注册后付费电话卡（postpaid SIM cards）被逮捕。另外，年龄介于28岁至56岁的八名男子和三名女子也正协助警方调查。

初步调查显示，手机店业者滥用拥有注册资料的电脑系统，以这些资料来注册后付费电话卡，并将电话卡卖给想要隐藏身份的客户。警方在行动中也起获多样物品，包括手机和电话卡。

警方指出，不法之徒可以通过电话卡匿名与他人沟通，进行包括非法放贷及诈骗等非法活动。一些诈骗集团也使用电话卡与受害者联系，避免对方追查到他们的身份，以及避过当局追查。

警方强调，当局将不遗余力地打击任何可能间接助长非法活动的手机商家。参与这些非法活动者，将受到法律制裁。相关调查仍在进行中。

根据滥用电脑法令，未经授权篡改电脑资料，罪成可判高达1万元罚款或最长三年监禁，或两者兼施。

