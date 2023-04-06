联邦通道和五家儿童接种中心将关闭

卫生部将关闭位于联邦通道的联邦联合检测与接种中心和全岛五家儿童接种中心，盛港的联合检测与接种中心也将搬迁至更靠近地铁站的地点。

卫生部星期四（4月6日）发文告，宣布当局将进一步整合冠病疫苗接种工作，其中为成人提供莫德纳（Moderna／Spikevax）和辉瑞／复必泰（Pfizer- BioNTech/Comirnaty）二价疫苗的联邦联合检测与接种中心（JTVC）将在4月29日（星期六）后结束运作。

卫生部解释，该联合检测与接种中心需求较低，并靠近红山联合检测与接种中心。住在附近的居民能到红山联合检测与接种中心或是附近指定的公共卫生防范诊所（PHPC）接种疫苗。

从5月2日起，原本位于盛港东道60号的盛港JTVC也将搬到盛港地铁站旁的盛港广场（Sengkang Square）19A号，让公众能更方便接种，原本中心将从4月30日起结束运作。

由于儿童疫苗接种需求较低，卫生部也宣布位于淡滨尼天地、榜鹅综合社区中心One Punggol、女皇镇民众俱乐部、三巴旺民众俱乐部，以及达曼裕廊民众俱乐部的五家儿童接种中心将在4月15日后关闭。

从4月17日起，卫生部将在六家指定的联合检测与接种中心提供六个月至11岁的儿童接种服务，这些中心分别是宏茂桥、红山、裕廊东、加基武吉、盛港和义顺。

六个月至四岁的儿童也能继续预约到武吉巴督、友诺士、加冷和义顺综合诊疗所接种，五岁至11岁的儿童则能预约到武吉班让、先驱、榜鹅和兀兰综合诊疗所，以及部分的PHPC诊所接种。

本地全岛将继续有九家联合检测与接种中心，公众可到政府网站搜索最近的接种地点。公众可继续提前预约接种，或在平日傍晚6时30分之前，或周六下午12时30分之前，前往这些中心接种。