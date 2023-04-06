经济担忧影响亚股表现 新加坡海指周四回跌0.55％

纽约隔夜股市对经济衰退的担忧波及星期四（4月6日）的亚太市场。新加坡股市的海峡时报指数星期四回跌0.55％或18.39点，闭市报3300.48点，结束五天的连涨，但守住3300点水平。香港股市星期四跌后回涨0.28％，其他股市多数下跌，以东京和首尔股市的1.22％和1.44％跌幅最大。

对于纽约隔夜股市疲软的情况，瑞讯银行（Swissquote Bank）高级分析师奥兹卡斯卡娅（Ipek Ozkardeskaya）指出，新出炉的经济数据显示美国经济疲软，金融市场照常作出避险反应，收益率下跌的同时股价下跌，市场越发预期美国联邦储备局停止加息。

美国当局选择在星期五假期时发布万众瞩目的美国非农就业数据，在长周末来临前，亚太市场的投资者选择套利离场。

路透社星期四报道引述韩国券商未来资产（Mirae Asset）的分析师徐相永（译音，Seo Sang-young）说：“在最近的银行相关风险之后，市场开始担心经济衰退，而不是货币政策收紧。”

新加坡股市星期四整体交易量减至12亿3000万股，交易总值大减至8亿6545万元。全场上升股266只，下跌股282只。

30只海指成份股当中，只有3只股价上涨，多达24只下跌，3只持平。丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）的3.89％跌幅最大，收报1.73元。DFI零售集团的2.00％涨幅最大，收报3.06美元。

新电信（Singtel）星期四早上透露，印尼流动电信公司（Telkomsel）已签约将把业务与印尼电信（Telkom Indonesia）的固网宽带业务IndiHome整合，这将使新电信在这家印尼联号的持股从35％减至29.6％。整合之后，新电信将认购2.7万亿印尼盾的印尼流动电信新股，这将使新电信有效持股增0.5个百分点至30.1％。

新电信股价星期四跌0.79％，闭市报2.50元。