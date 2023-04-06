两年敲门无回应 大巴窑组屋独居老妇化为白骨

租赁组屋住户迟迟没付租金，建屋局人员上门八次无人回应，两年后撬开门收回单位，却在客厅发现一堆白骨。

这堆白骨相信是独自住在单位内的73岁妇女郑亚银。验尸庭星期四（4月6日）针对死因展开研讯。

案件发生在大巴窑7巷第15座组屋的一间租赁单位。警方调查人员供证时说，郑亚银原本与哥哥郑秉发同住，郑秉发2016年搬入疗养院后，郑亚银便开始一个人住。

邻居只知事发单位住了一名妇女，但从来不知她的身份。根据建屋发展局的记录，单位最后一次在2020年3月缴付租金，至于是谁付的钱则没有记录。

2020年至2022年，建屋局因没收到租金而八次派人上门，但单位一直无人回应。2022年6月16日，建屋局决定派人收回单位。

建屋局人员上门后，发现单位外堆满旧传单，大门深锁。承包商撬开大门后，就看到客厅有一堆白骨。

法医无法确认确切死因。

调查显示，死者有一兄一弟（包括郑秉发），但两人都已去世。调查人员从郑秉发曾使用的氧气罩取得脱氧核糖核酸样本，与白骨对比后证实两者有兄妹关系。然而，有脱氧核糖核酸样本并非直接从郑秉发身上取得，因此不足以断定白骨的身份。

事发单位没有破门而入的迹象，郑亚银也没有其他的亲戚。警方排除他杀的可能。

虽然无法确切证实死者的身份，验尸官纳科达（Adam Nakhoda）指白骨极可能是郑亚银。然而，因为死因不明，他最终将案件判为悬案。（人名译音）