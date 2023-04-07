长周末首日新马关卡塞车 大士越堤或需五小时

耶稣受难节长周末首日，新马陆路关卡从清晨开始交通堵塞，从兀兰入境柔佛新山估计需长达三个半小时，通过大士越堤或需超过五个小时。

根据手机应用Checkpoint.sg估计，星期五（4月7日）早上9时27分左右，从兀兰关卡入境马来西亚的越堤时间预计需花140分钟至210分钟，即介于短至两个半小时至将近三个半个小时。

若通过大士关卡入境马国，越堤时间估计需花210分钟至315分钟，也就是介于两个半小时至超过五个小时。

移民与关卡局发布脸书贴文说，星期五清晨5时35分，通往兀兰关卡的高架桥发生交通事故，两条车道中一条受阻。移民局早上6时40分更新贴文说，三条车道恢复使用，建议公众出行前查看One Motoring网站了解最新路况。