长周末中午新马关卡继续塞 大士越堤仍需近五小时

耶稣受难节长周末首日中午，新马陆路关卡持续拥堵，但情况比上午稍微缓解。从兀兰入境柔佛新山所需时间预计长达2小时45分钟，但通过大士越堤仍可长达4小时50分钟。

根据手机应用Checkpoint.sg估计，星期五（4月7日）中午约12时43分，从兀兰关卡入境马来西亚柔佛新山的越堤预计需要在110分钟至165分钟，即介于1小时50分钟至2小时45分钟，比早上9时许需要花140分钟至210分钟的情况，稍微缓解。

根据移民与关卡局在11时42分发布的脸书贴文，通过大士入境马国的越堤时间估计需要170分钟至290分钟，也就是介于约2小时50分钟至4小时50分钟。上午9时许，从大士越堤时间可长达五小时。

移民局在贴文中说，兀兰和大士关卡一带路况持续拥堵，主要是从马国方面回堵。

当局吁请驾车者维持车道纪律，并且与关卡人员合作。当局也提醒公众出行前查看最新路况，并留意移民局脸书发布的更新贴文。

移民局吁请驾车者维持车道纪律，并且与关卡人员合作。当局也提醒公众出行前查看最新路况，并留意移民局脸书发布的更新贴文。

陈淽偌（中学老师，24岁）星期四（6日）晚上8时半从兀兰关卡进入柔佛新山，她看见巴士队伍严重拥堵的情况后，选择徒步过新柔长堤，花了约一个小时半抵达新山。

她说，走向关卡的路途中没有人在排队，场面十分混乱。“在兀兰关卡的35分钟，全程几乎都是在被推挤着前进，好不容易从关卡出来以后却看到等待巴士的人一路排到楼梯上方，所以立刻选择走路越过新柔长堤，大约走了30分钟就到了，而且全程只有四辆巴士经过，车辆也是一动不动。”

另一位打算利用长周末到吉隆坡旅游的周可欣（25岁，会计）说，星期四晚上她乘搭的天星旅运巴士在大士关卡堵了三个半小时才通关，从晚上7时到星期五凌晨4时，一共花了九个小时才抵达。

陈凤兰（47岁，仓库管理）星期五一早也带女儿从克兰之地铁站搭乘巴士回去居銮的家乡扫墓。她说，上一次回去是12月的假期，当时花了超过两个小时通关，因为延误还需要重新购买巴士票。“因为我的女儿是用新加坡护照，所以需要花更长的时间来等她通关，而且今天的CWL（Causeway Link，汉达英达）巴士平均半小时才来一到两辆，以前约七分钟就会来一辆，所以估计今天回去会耗时更久。”