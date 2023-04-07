顾客买44.5元包点误付4450元 摊主吓坏

顾客买包点时用电子付款，竟误将44元5角输入成4450元，吓坏了摊主。

在淡滨尼21街第201座咖啡店经营包点生意的陈德铭（58岁）和张明芳（55岁）告诉《新明日报》记者，档口在咖啡店仅营业一个月，就遇到上述情况。

陈德铭说，事情发生在星期四（4月6日）早上6时36分，一名看上去40来岁的妇女来光顾，买了虾饺、绿豆球、娘惹粽和肉粽，共消费44元5角。

“当时，只有太太一人在档口做生意。”

张明芳受访时则说，由于金额相对较大，因此五分钟后，她就用手机再三查看，以确认对方是否付款，没想到自己收到的是4000多元的交易。

“44元5角的（交易），对我们来说算是大单的，当下有点担心，就用手机查看，一开始还以为看错了，仔细一看，竟然收了4450元。”

事后，张明芳曾想去寻找妇女的下落，但由于摊位只有自己一人看守，无法分身。

包点摊主陈德铭（右）和张明芳（左）遇女顾客误付4000多元，相隔近两小时才返回索取退款。（吴伟国摄）

相隔近两小时 妇返回索退款

相隔近两小时，妇女返回索取退款。

张明芳说，这是档口第一次遇到这样的情况，误付4000多元的妇女在星期四早上8时30分，与丈夫一起回到摊位。

“我刚好人不在，她等了一会儿。我一见到她就认得对方，我们心照不宣，并且迅速地退款给她。”

据了解，妇女透露说，她是第一次使用Paynow转账服务。