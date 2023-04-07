马国蔬菜产量过剩 本地菜价下跌

近来马来西亚蔬菜产量过剩，本地售卖的多种进口蔬菜价格下滑，有助缓解日前因淹水对菜价的压力。茄子的进口批发价每公斤下降一元，小白菜更是跌了两元。批发价忽高忽低，受访菜贩称早已习惯，并会相应调整售价，薄利多销。

《联合早报》记者星期五（4月7日）走访宏茂桥409巴刹，其中一名菜贩王锦儿（73岁）说，马国蔬菜从两三个星期前就开始降价，茄子以及小白菜等绿叶菜的批发价每公斤降了约一元，她因此也跟着调整售价。“茄子每公斤我从五元降至四元，小白菜从四元降至两元，其他青菜则是每包1元5角降到一元，白萝卜也是减五角。”



宏茂桥第409座巴刹另一个菜摊“116特价菜”的林姓摊主则是以固定价格蔬菜，若批发价高就减少每包菜的量，批发价低就每个人多包些蔬菜。她说，斋戒月开始前，从马来西亚进口的日本黄瓜一元只能买两个，如今却买到三、四个，“顾客买着更高兴”。



林姓摊主说 ，她每天从巴西班让批发市场购买约一罗厘的蔬菜，其中多数来自马来西亚的金马伦等地，现今的批发价减少约10%以上。



许燕华（67岁，烘培店店员）每周都会到宏茂桥巴刹买菜，她星期五前去时注意到，价格比之前有所减少，蔬菜也看起来更新鲜，于是买了一些小白菜和芥蓝菜。



新加坡果菜出入口商公会副会长陈春发告诉记者，马国近来蔬菜过剩，尤其是金马伦，而其中小白菜很多，“供应多了自然掉价”。