公众趁公假扫墓 祭祖人潮恢复至疫前七成

冠病防疫全面松绑后的首个清明节期间，宗教场所解除访客人数限制，祭祖人数可能恢复到疫情前的七成。耶稣受难日公假当天，蔡厝港和万礼骨灰瓮安置所停车位虽早已订满，但并未出现大量人潮。

《联合早报》记者上午8时走访光明山普觉禅寺时发现，普觉禅寺人潮颇多，许多访客带着家人前来拜祭祖先，但人们都井然有序地为前人上香。

普觉禅寺发言人受询时透露，今年疫情开放后，已经解除了访客人数的限制，清明期间的总访客量，预计会恢复到疫情前的75%。

不过，以往清明节都会人潮汹涌的万礼骨灰瓮安置所，星期五早上9时的人流却不多，设施外没有塞车，也有陆路交通管理局的车辆巡逻。人潮开始从10时起略微增加。

万礼骨灰瓮安置所的多座内的祭拜处同一时间有约20到40多人，不过没有出现疫情前的清明节时的拥挤情况。

刘建春一家四口早上6时就先到了蔡厝港骨灰瓮安置所，共花了一个多小时扫墓。他们之后提早前往万礼，就能立即进行祭拜，比起疫情前一般会花约两个多小时等其他人烧完供品。

另一方面，环境局分别在前年和去年起规定，在尖峰时段开车前往万礼及蔡厝港骨灰瓮安置所的公众必须提前上网预约各两小时的时段，以改善这两个地点的交通流畅度。

截至4月6日下午3时，两个地点的停车位已在耶稣受难日长周末（7日至9日）预约一空；万礼骨灰瓮安置所的停车位则在15日和16日全已预约、蔡厝港骨灰瓮安置所分别在这两天剩约三成的预约额。