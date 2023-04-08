新报业媒体投资于母语刊物和数码产品 吸引年轻受众

年轻受众代表了未来，新报业媒体集团须吸引年轻读者并和他们建立长久关系，才能确保新报业媒体依然是个重要的新闻媒体企业。这些年来集团也大量投资于母语学生刊物和数码产品，吸引年轻受众。

新报业媒体集团总裁张丽琳星期六（4月8日）在榜鹅综合社区中心举行的双语嘉年华致辞时说，母语让我们和自己的根源相连，同时赋予我们独特的身份认同，以独特的视角看待这个世界。

这也就是为什么新报业媒体的重要使命之一，是要代表组成新加坡社群的不同群体，让他们与世界连接。集团的母语报章《联合早报》、《每日新闻》（Berita Harian）和《淡米尔之声》（Tamil Murasu）在实现这一目标扮演关键角色。

张丽琳说，这些年来，新报业媒体除了是个值得信赖的新闻来源，也大量投资于学生刊物和数码产品，吸引年轻读者。这包括华文的早报《逗号》和《大拇指》、马来文的Gen-G和Cilik Cerdik，以及淡米尔文的Manavaar Murasu与Balaar Murasu。

“随着科技的颠覆和社交媒体的普及，我们不断受到挑战，寻找新的方式接触及吸引年轻读者。我们要很有创意地使阅读和语言变得有趣，尤其是母语。”

例如，新报业媒体为孩童制作卡通动画和视频，并开发手机应用和游戏。家长可免费下载手机应用“小小拇指”，让孩子以生动的方式学习华文。

双语嘉年华由新报业媒体集团举办，获李光耀双语基金赞助。

张丽琳说，这场嘉年华纪念建国总理李光耀的百年诞辰，他一生都在倡导双语，在双语和母语方面所做的贡献对我国的发展至关重要。