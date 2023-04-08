王瑞杰：从小培养双语 让双语成为新加坡人的竞争优势

在一个更加分裂的世界中，年轻人能够运用不同的语言、文化和观点进行沟通，具有很大的价值。副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰指出，随着亚洲经济增长，掌握双语也将成为一种竞争优势，为新加坡人带来新机遇。

王瑞杰星期六（4月8日）在榜鹅综合社区中心为双语嘉年华致辞时说， 我国应该帮助年轻一代收获掌握双语的好处，使双语成为人们生活中的一部分，并且融入生活中。

“为了培养孩子们对母语的热爱，他们必须在一个自然的、有吸引力的及有趣的环境中接触母语。这就是为什么我们在学校里不断探索新的方法，并从小开始让孩子接触母语。”

他也说，除了在课堂上学习语言，家长也扮演了关键角色，他鼓励能说母语的家长在家中与孩子用母语沟通。

今年是建国总理李光耀的百年冥诞，为纪念他在塑造和推广双语政策所做出的贡献，新报业媒体信托星期六在榜鹅综合社区中心（One Punggol）举办双语嘉年华。这个嘉年华获得李光耀双语基金的赞助。

王瑞杰说，双语嘉年华是一个很好的例子，通过有趣的活动如编码、探索大自然、做手工及学习新加坡文化等，让孩童从小就把语言融入生活中。

双语嘉年华面向育有学前或小学儿童的家庭，主题是“双语真好玩”。为期一天的活动旨在鼓励家长在日常生活中贯彻双语的使用，从小为孩子营造运用双语的环境。

嘉年华预计吸引2000人参与。活动由《联合早报》、《每日新闻》（Berita Harian）和《淡米尔之声》（Tamil Murasu）的校园团队联合策划。