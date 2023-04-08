送餐员：需求跌近一半 11小时仅赚90元

疫情放缓后外出用餐者恢复，有送餐员表示送餐需求跌近一半，有时工作11小时才赚90元。

零工经济下，“做多赚多”的平台送餐工作吸引不少国人加入，但来自新加坡国立大学社会服务研究中心的研究人员就担心，包括送餐员在内的低收入人群即使积年累月工作，也很难获得高幅度升职加薪，更容易会陷入“在职贫穷”（In-Work Poverty）的困境。

研究人员发现，包括送餐员在内的平台人员，每周工作时数约55个小时，比专业人士、经理、执行人员和技师（PMET）多至少10小时。37名受访的送餐员透露，每周须工作至少40小时，才能赚到2000元。

送餐员孙先生（57岁）从事送餐工作已有三年多，他告诉记者，目前送餐订单比疫情时期少了将近50％。

“订单来得很慢，我每天工作约11个小时只赚约90元，生意很差。”换言之，孙先生平均每小时只赚约8元。

另一名不愿透露姓名的送餐员（30多岁）则说，每周工作40小时对送餐员来说是很少的：“很多人都很拼，一天就可以工作超过12个小时，有些更厉害，连续七天不休息，收入就很高。”

政策研究所社会研究室主管兼首席研究员马修博士受访时说，研究表明，除非送餐员投入大量的时间，否则大部分人的收入并没有过去的工作高。疫情期间的送餐需求高涨，促使一些因疫情导致工作停摆的雇员暂时转去送餐。不过，绝大多数人在行业恢复运作后，便离开送餐行业，回到“老本行”。

仅33％送餐员视工作为全职

仅约33％送餐员是长期全职，其余则将其视为兼职补贴收入。

由Deliveroo、foodpanda，以及Grab携手成立的数码平台行业协会展开的跨平台行业调查，发现有65％的平台送餐员只是兼职，没有把它作为主要收入来源。仅约33％的送餐员会工作三年或更久。

协会受访时说，会为各平台送餐员提供职务相关的学习资源。“我们欢迎人力部的转行计划，为那些希望过渡到其他行业的送餐员提供支持。”